Джейми Фоксу кинули стаканом в лицо в его день рождения

Неизвестный кинул стакан в лицо актеру Джейми Фоксу, который известен по главным ролям в фильмах "Джанго освобожденный" и "Рэй", когда тот праздновал свой день рождения в одном из ресторанов города Беверли-Хиллз.

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Об этом сообщает телеканал NBC News. "Фокс праздновал свой день рождения в ресторане Mr. Chow, когда кто-то бросил стакан, который попал ему в лицо, в результате чего актеру наложили швы", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на представителя актера. NBC News уточняет, что инцидент произошел в пятницу, 13 декабря, около 22:00 по местному времени (6:00 в субботу, 14 декабря, по московскому времени - "Газета.Ru").

Как отметил представитель актера, полиция изначально получила звонок о "возможном нападении с применением смертоносного оружия". Однако правоохранители установили, что в действительности в ресторане произошла потасовка. Арестов по итогам произошедшего не было. "Джанго освобожденный" - художественный фильм 2012 года режиссера Квентина Тарантино в жанре вестерн. Картина рассказывает историю Кинга Шульца, который является охотником за головами людей в США, нарушивших закон.

Шульц ликвидирует братьев работорговцев и освобождает афроамериканца Джанго, чтобы тот помог ему найти трех братьев Бритл, которые в прошлом были надсмотрщиками на плантации, где до этого работал освобожденный раб. Выполнив свою задачу, Шульц предлагает Джанго стать охотником и его напарником, на что последний соглашается.