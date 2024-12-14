Стас Пьеха рассказал о здоровье звездной бабушки

Эдита Пьеха уже довольно давно не появляется на людях. Певица тихо живет в своем загородном доме под Санкт-Петербургом. Стас Пьеха рассказал, что затворничество звезды – ее осознанный выбор. Она устала от постоянных гастролей и повышенного внимания и сейчас живет размеренной жизнью. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Она сама так захотела: ей 87 лет. Конечно, ее люди любят, помнят. Да и как ее забудешь? В то время не было такого количества артистов, а они были топами: Магомаев, Пьеха… Она чилит на диване: смотрит телек, читает книжки. Летом в сад выходит. Сейчас холодно, поэтому не выходит. Она делает то, что хочет сама. Ее очень радует общение с нами», - рассказал музыкант.

Ранее Стас Пьеха рассказал о сложных отношениях с сестрой Эрикой. По словам артиста, они с родственницей в детстве жили будто в «разных метавселенных».