Российская певица Алсу ответила на слухи о беременности. На вопросы заподозривших пополнение в семье звезды фанатов она ответила в Instagram.

"Нет, я не беременна, просто объелась перед выступлением", — объяснила Алсу.

Поклонники решили, что Алсу может быть беременна, поскольку на премии "Золотой граммофон" она появлялась в блестящем платье изумрудного цвета, давшем повод для подобных заключений.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод. Через месяц звезда намекнула на правдивость слухов о романе бывшего мужа с популярной моделью. 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары.

Накануне Алсу рассказала, как дочери отреагировали на развод с их отцом бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка отметила, что 18-летняя Сафина и 16-летняя Микелла вели себя мудро.

Дочь Заворотнюк рассказала о беременности

Младшая дочь Алсу недавно публично поздравила отца с днем рождения. Микелла поделилась семейным видео, где родитель аккомпанировал ей на рояле. Подросток призналась ему в любви и поблагодарила "за все".