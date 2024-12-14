Муж Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве

Алексей Блиновский, муж блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской, подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные картотеки арбитражных дел.

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12 декабря стало известно, что блогерша, которая находится в СИЗО по уголовному делу о неуплате налогов, попросила Верховный суд России вернуть на рассмотрение ее иск к налоговой о снижении налогов, пени и штрафа. Их общая сумма составляет более 1,2 млрд рублей.

Стало известно, чем занимается муж Блиновской в зоне СВО

В ноябре Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП Блиновской в связи с банкротством. В течение шести месяцев управляющий, назначенный судом, будет распродавать ее имущество — правда, сначала его нужно разыскать. Какое имущество у Блиновской уже нашли — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Блиновский сменил деятельность в зоне СВО.