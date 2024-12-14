Суд признал законным штраф Ивлеевой за дискредитацию ВС России

Московский городской суд оставил в силе решение Тверского районного суда Москвы, оштрафовавшего блогера Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой и утвердил решение суда первой инстанции о признании ее виновной в совершении административного правонарушения», — сообщили в суде.

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25 апреля Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Сама блогер не пришла на заседание. В суде ее адвокат заявил, что она не признает вину.