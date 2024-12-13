Киркоров рассказал, за сколько готов выступить в роли Деда Мороза

Певец Филипп Киркоров раскрыл, за сколько готов выступить на корпоративе в костюме Деда Мороза. Об этом он рассказал в шоу «Кстати», которое выйдет в VK Видео 14 декабря, отрывок из него приводит Starhit.

По словам Киркорова, его выступление на корпоративе в костюме Деда Мороза обойдется желающим в свыше 12 миллионов рублей.

«Приду в костюме Деда Мороза, поздравлю детишек, спою песни Viva la Diva или "Я за тебя умру". Есть уже пять заказов на Новый год в этом образе. У меня очень красивый костюм с шапкой Мономаха!» — добавил певец.

При этом Киркоров отметил, что в декабре и январе у него уже все забито.

«У меня пять мероприятий в день! Пять образов. И представляете, так каждый день», — поделился он.

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Также певец рассказал, что привел себя в форму и теперь старается ее поддерживать. Киркоров признался, что сделал липосакцию, во время которой у него «откачали 15 литров жира».