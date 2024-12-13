Жена солиста «На-На» Левкина объяснила свою «улыбку вдовы» на похоронах супруга

Вдова покойного экс-солиста группы «На-На » Владимира Левкина, Маруся объяснилась за свою улыбку на похоронах мужа. По ее словам, поддержка близких людей и поклонников в такой трудный момент помогла ей пережить потерю. Наблюдая за тем, кто пришел на похороны и как они отзываются о Владимире, возбудило в ней теплые чувства. Она отметила, что благодарность и уважение, которые люди выразили, показывают, насколько значимой была жизнь ее супруга.

«Он был настолько отзывчивым, когда его не стало — это втроекратно вернулось. Я смотрела [на похоронах]: Вовка, ты умер счастливым человеком. Потому что все добро, которое ты делал, вернулось. Вот поэтому на мне была улыбка вдовы», — заявила Левкина. Об этом она сообщила во время интервью с Ольгой Чебыкиной в программе «Не принято обсуждать».

Левкин скончался 17 ноября. Ему было 57 лет. Актер скончался в результате рака лимфатической системы. На церемонии прощания присутствовали родственники, коллеги по профессии и друзья музыканта.

После смерти певец оставил загородный дом и московскую квартиру. Как будет распределено наследство Левкина — в материале URA.RU.