Бывшая жена Федора Бондарчука покинула Россию

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук покинула Россию. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

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Знаменитость показала первые фото с отдыха и уточнила, что находится на Мальдивах. Телеведущая также продемонстрировала фанатам спальню на вилле, которую арендовала на время отпуска.

Напомним, у Светланы Бондарчук трое детей. С 1991 по 2016 год телеведущая состояла в браке с Федором Бондарчуком. У бывших супругов двое детей — 32-летний Сергей и 25-летняя Варвара. В 2020 году знаменитость вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко, а через два года у пары родился сын Петр.

Ранее Светлана Бондарчук раскрыла, что сделала первую пластику в 10 лет.

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Также сообщалось, что фанаты раскритиковали внешний вид 55-летней Светланы Бондарчук.