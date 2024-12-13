Риелторов шокировало состояние дачи Пугачевой

Риелторы шокированы состоянием объекта недвижимости, который Примадонна пытается продать уже долгое время. По мнению специалистов, избавиться от особняка нет никаких шансов.

Певица Алла Пугачева пытается продать дачу на Истре, которую оценивает в 125 млн рублей. Вот только покупателей на объект недвижимости не находится. Риэлтор Наталья Перескокова заявила, что особняк находится в полном запустении, пишет "КП".

«Оторваны обои, трещина на стене, подтеки. С такими недоделками нельзя продавать объект. Существует так называемая предпродажная подготовка. Возможно, это устранить несложно, недорого и быстро, но хотелось бы из уважения к потенциальному покупателю, чтобы это было устранено», — рассуждает Перескокова.

Сама Алла Пугачева, между тем, происходящее не комментирует. В последнее время она сторонится СМИ и больше не делает громких заявлений, решив, видимо, пока что не привлекать к себе лишнего внимания.

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