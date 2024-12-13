Григорий Лепс вступил в партию

Народный артист России Григорий Лепс официально вступил в партию ЛДПР на открытии XXXVI съезда, который проходит на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Певец получил партийный билет из рук председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Съезд, приуроченный к 35-летию со дня основания партии, собрал руководящий состав ЛДПР, делегатов, депутатов из всех регионов, активистов и сторонников партии.

На торжественном мероприятии первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что партия прошла непростой путь после смерти ее основателя Владимира Жириновского. В письменном обращении президент Владимир Путин подчеркнул значимый вклад ЛДПР в решение ключевых задач на международной арене, поддержку института семьи, патриотическое воспитание и развитие науки и культуры.

Лепс раскрыл, от чего никогда не откажется

Григорий Лепс присутствовал на прощании с Владимиром Жириновским в апреле 2022 года. Тогда артист назвал его патриотом и «человеком чести и слова», передает «Радиоточка НСН».