В Калифорнии обнаружены записи неизданных песен Майкла Джексона

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Записи неизданных песен легендарного исполнителя Майкла Джексона были случайно обнаружены в Калифорнии. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

По информации СМИ, кассеты какое-то время находились на старом складе, принадлежащем продюсеру Джексона Брайану Лорену. Их нашел сотрудник дорожного патруля, который недавно приобрел это помещение. На кассетах содержится 12 треков, не выпущенных в свет, над которыми Джексон работал в период с 1989 по 1991 год, перед выходом альбома Dangerous.

— Я посетил все фан-сайты. Ходят слухи, что некоторые из них (песен — прим. «ВМ») существуют. <...> Пару из них даже не увидели свет, — рассказал патрульный.

Мужчина намерен продать записи и уже обратился в несколько аукционных домов, передает издание.

В 2021 году в британском Бирмингеме нашли кассету с неизданной ранее песней The Beatles. Отмечалось, что на записи присутствует песня с участием гитариста группы Джорджа Харрисона и барабанщика Ринго Старра. Композитор Суреш Джоши записал песню «Radhe Shaam» вместе с участниками The Beatles в 1968 году.