Бейонсе отказалась от фамилии Jay-Z после обвинений в изнасиловании

Певица вернула девичью фамилию.

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Певицу Бейонсе подозревают в смене фамилии. После замужества артистка взяла фамилию мужа, рэпера Jay-Z, и стала Ноулз-Картер. Однако в свежем рейтинге самых влиятельных женщин Forbes она отмечена, как Бейонсе Ноулз, т. е. по девичьей фамилии. Сплетники подозревают, что таким образом звезда пытается дистанцироваться от скандала вокруг супруга, обвиняемого в насилии над 13-летней девочкой вместе с Пи Дидди.

По мнению поклонников звезды, редакторы журнала не пошли бы на такой шаг без согласования с певицей. Напомним, ранее появилась информация о якобы причастности Jay-Z к изнасилованию несовершеннолетней на одной из вечеринок Пи Дидди. Предположительно рэперы сначала напоили пострадавшую, а потом изнасиловали по очереди. При чем действие происходило в присутствии другой известной личности.

Ее имя не называется, однако журналисты Daily Mail предполагают, что ею могла быть Дженнифер Лопес. Сам Jay-Z отрицает обвинения. По его мнению, девушка просто пытается заработать на его громком имени. Кроме того, ее адвокат пытался шантажировать рэпера.