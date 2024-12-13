65-летняя Лариса Гузеева стала ведущей «Новогодней ночи» на Первом канале. Об этом сообщает Kp.ru.

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По информации источника, напарником Гузеевой стал Максим Аверин. Для съемок в передаче Гузеева сшила на заказ пиджак из серебряных пайеток. Телеведущая учла советы стилистов, которые рекомендуют встречать Новый год не в ярких, но блестящих нарядах.

После съемок Гузеева пожаловалась на болевые ощущения в шее из-за тяжелых нитей, дополняющих пиджак. Артистка призналась, что ей потребовался внеплановый визит массажиста.

«С наступающим Новым годом! Я не могу не пожелать вам найти в новом году вторую половинку и обрести семейное счастье всем, кто еще не успел», — сказала Гузеева на камеру.

По словам знаменитости, она будет встречать праздник дома и приготовит традиционные блюда: оливье и селедку под шубой.

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