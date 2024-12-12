В Израиле массово отменяют выступления российских звезд

В Израиле массово отменяются гастроли и выступления российских и бывших российских звезд, рассказал на своем YouTube-канале Sheinkin40 бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов.

Журналист отметил, что произошла удивительная ситуация: у всех звезд отменились гастроли.

Его соведущий Марк Лави разъяснил, что не приехал известный журналист Леонид Парфенов, не будет писателя Дмитрия Быкова* (внесен в список иноагентов в РФ), также не состоится выступление музыканта Найка Борзова.

Лави предположил, что плохо продаются билеты.

«Нет-нет. Может быть боятся, потому что здесь действительно периодически как-то обстреливают, нужно заходить в бомбоубежище», — уточнил Привольнов.

Ранее сообщалось, что в Израиле отменили спектакли комика Михаила Шаца* и актёра Анатолия Белого*.

Вместе с тем, все еще продаются билеты на концерты певца Андрея Макаревича*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента