"Адище просто". Асмус о перенесенной операции после перелома

Российская актриса Кристина Асмус перенесла операцию после перелома ноги. Об этом сообщает Telegram-канал StarHit.

Как сообщает источник, теперь Асмус будет восстанавливаться после сложной процедуры — врачи вскрыли ей правое колено. Причиной четырехчасовой операции стало то, что актриса не только сломала ногу, но и порвала мениск — хрящевую прокладку, выполняющую роль амортизатора и стабилизатора в суставе.

«Вскрыли правое колено на операционном столе. Оказалось, что, помимо разрыва передней крестообразной связки, я еще и мениск порвала. Операционное действо длилось почти 4 часа без антракта. Еще и материал брали из второй ноги, которая теперь тоже болит и зашита. Первая ночь после операции — это адище просто! Дальше на костылях и гарцевать мне теперь в пикантных компрессионных чулках», — рассказала актриса.

Ранее Асмус съехалась со своим возлюбленным спустя месяц отношений.