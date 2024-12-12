Актеру Белоголовцеву сделали экстренную операцию

60-летнего актера Сергея Белоголовцева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, артиста доставили в одну из московских больниц утром 11 декабря. Там медики поставили диагноз «аппендицит», после чего перевели Белоголовцева в хирургическое отделение, где актера экстренно прооперировали. Канал утверждает, что в эту больницу его доставили из другой клиники. По предварительной информации, там Белоголовцев находился с подозрением на инсульт.

Telegram-канал Mash сообщает, что у актера также есть хроническое заболевание печени. Кроме того, в августе Белоголовцев попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ишемическим инсультом.

Пресс-секретарь Белоголовцева успела прокомментировать информацию. Как сообщает RT, актеру действительно удалили аппендицит — операция прошла вчера, 11 декабря. В эти выходные артиста должны выписать.

Напомним, что Белоголовцев наиболее известен как ведущий юмористического шоу «О.С.П.-студия», а также создатель и актер комедийного сериала «33 квадратных метра» и ряда его продолжений. С 2014 года также занимается развитием некоммерческой организации «Лыжи мечты».