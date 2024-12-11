Суд заставил Шнурова вернуть организаторам отмененных концертов 165 миллионов

Суд заставил фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова вернуть организаторам концертов, которые так и не состоялись, 165 миллионов рублей. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Сергей Шнуров вернул организаторам 170 миллионов рублей за отмененные концерты в Москве и Питере. Выбивать авансы пришлось через суд, — передает слова собеседника Telegram-канал Mash.

Речь идет о концертах, которые должны были состояться осенью 2023 года в «Лужниках» и «Газпром Арене». За выступление артист получил аванс, однако сами мероприятия сорвались. Потерпевшая сторона уже получила деньги через суд, там отметили, что в будущем продолжать работать со Шнуровым, несмотря на инцидент.

В прошлом году Шнуров обвинил компанию «Артлайф» в отмене концерта коллектива в Москве. По его словам, мероприятие отменили, «не учитывая причин организатора».