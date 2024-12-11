Арест, «позор семьи», предательство, долги: как живет Мария Максакова*

Оперную певицу Марию Максакову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестовали в России. Что об этом известно, кто назвал ее позором семьи и предателем, какие у нее долги, как живет Мария Максакова?

Что известно об аресте Максаковой

Пресненский суд Москвы заочно арестовал Максакову, она обвиняется в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Сейчас исполнительница находится за пределами России.

«Суд заочно избрал в отношении Марии Максаковой-Игенбергс меру пресечения в виде заключения под стражу», — гласит постановление суда.

В сентябре стало известно, что певице грозит до шести лет тюрьмы за интервью украинскому телеканалу, в котором она призывала россиян помогать ВСУ. Кроме того, основанием стали видео певицы на YouTube, в которых она выражала поддержку Украине и осуждала действия российской армии.

Уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» было заведено после того, как российские правоохранительные органы обнаружили данные интервью и видео.

Кто и почему назвал Максакову «позором семьи»

Россияне в Сети назвали Максакову позором для своей семьи. Такая реакция в адрес певицы последовала после ее слов о «гибридах самок богомолов и свиноматок». Ранее этими словами она описала российских женщин. Комментаторы пришли к выводу, что такое описание больше подходит ей самой.

«Максакова долго смотрела на себя в зеркало, долго вспоминала, что бросила детей, — и вот родилось из недр сознания определение себя»; «Позор и пятно для всей семьи Максаковых», — отметили юзеры.

Граждане также напомнили, что дети Максаковой не хотят с ней общаться, потому что она «наплодила и бросила» их. По словам комментаторов, россиянки же вырастили достойных граждан, которые способны защищать родину.

Почему Максакова стала «предателем родины»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что Максакова «росла с золотой ложкой во рту», то есть ни в чем не нуждалась с самого детства.

«Про таких говорят, что росла с золотой ложкой во рту, в роскоши. С детства ни в чем не знала нужды. Не все, кто рос в таких условиях, становятся предателями своей родины, но она стала», — сказал Бородин.

Также Бородин предположил, что Максакова может сотрудничать со Службой безопасности Украины.

«По моим сведениям, она сотрудничает с СБУ. Ее пытались подложить под [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. Удалось или нет, точно сказать не могу, но одно время у нее были весьма теплые отношения с экс-лидером грузинской оппозиции... Обратной дороги в РФ у нее уже нет. Могут и ликвидировать так же, как покойного мужа: предателей нигде не уважают», — отметил глава ФПБК.

В апреле 2016-го у Максаковой и ее мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, родился сын. Потом они вместе переехали в Киев, где впоследствии супруг певицы был убит. Оперная дива так и не вернулась в Россию, сейчас она живет в своем доме во Львовской области Украины.

Какие долги у Максаковой

В августе 2024 года Пресненский районный суд Москвы оштрафовал оперную певицу за нарушение закона об иностранных агентах. Ее признали виновной в административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Сумма штрафных взысканий составила 50 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года Максакову уже признавали виновной в нарушении закона об иноагентах — тогда она не маркировала свои ролики на YouTube специальной пометкой о своем статусе.

В конце июня 2024 года стало известно, что Максакова не выплатила задолженность в России на сумму более 60 тысяч рублей. Всего у артистки два долга. Первый составил 29,8 тысячи рублей, к этой сумме начислены дополнительные 4233 рубля за просрочку. Второй долг — 25 тысяч рублей, взыскание имущественного характера в пользу физических или юридических лиц, которое тоже осталось невыплаченным, после чего было начислено еще две тысячи рублей.

* внесена Минюстом РФ в список иноагентов