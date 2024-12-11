Конор Оберст пытался помешать своему лейблу подписать контракт с Creed

Американский музыкант Конор Оберст, наиболее известный как фронтмен Bright Eyes, признался, что пытался отговорить свой лейбл Wind-Up Records от подписания контракта с рок-группой Creed.

© go.zvuk.com

В интервью для подкаста Broken Record Конор Оберст вспомнил времена, когда его группа Commander Venus работала с лейблом Wind-Up Records (тогда он назывался Grass Records). У него были дружественные отношения с владельцами компании, поэтому они показали ему дебютный альбом Creed «My Own Prison» (1997) до того, как тот вышел. Оберсту группа не понравилась, и он не стал этого скрывать, сказав: «Ребята, это звучит как очень плохой Pearl Jam».

Однако владельцы Wind-Up Records не прислушались к нему и выпустили лонгплей Creed. Оберст добавил: «Это стало величайшей вещью в мире. Так что это еще одна причина, почему не стоит доверять моим суждениям».

Ранее сообщалось, что Bright Eyes отменили все концерты в 2024 году из-за «проблем с голосом» у Конора Оберста. Сейчас уже известно, что группа возобновит гастроли в январе 2025-го.