Популярный российский певец подарил жене часы более чем за 11 млн рублей

Популярный российский певец Эльман Зейналов, более известный как Elman, подарил жене Маргарите Цой часы более чем за 11 миллионов рублей. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) избранницы исполнителя.

Возлюбленная певца разместила снимок, на котором продемонстрировала роскошное изделие швейцарского бренда, выполненное из 18-каратного белого золота и украшенное бриллиантами. По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость ювелирного изделия составляет 112 тысяч долларов (11,1 миллиона рублей).

Ранее в декабре помолвочное кольцо Бородиной за миллионы рублей вызвало споры в сети. Знаменитость продемонстрировала украшение с крупным желтым бриллиантом, не уточнив название бренда.