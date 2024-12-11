Дэймон Макмэхон объявил о завершении проекта Amen Dunes

Американский инди-рок-музыкант Дэймон Макмэхон заявил, что завершает проект Amen Dunes, который он основал в 2006 году. Также артист выпустил последний ремиксовый альбом проекта Death Jokes II.

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Макмэхон попрощался с фанатами в соцсетях группы.

"Это последняя глава последнего тома. Прощайте, я почти не общался с вами, но так всегда и бывает на вечеринках — мы никогда по-настоящему не видим друг друга, мы никогда не говорим то, что хотели бы сказать. На самом деле так всегда и происходит в этой жизни. Будем надеяться, что, когда мы умрем, все будет устроено лучше", — Дэймон Макмэхон основатель Amen Dunes

За все время своего существования проект Amen Dunes представил шесть студийников. Последним из них стал лонгплей Death Jokes, выпущенный через лейбл Sub Pop в мае этого года.

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