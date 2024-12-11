Вера Брежнева призналась в любви российской группе

Вера Брежнева обратилась к русской группе Тату. Певица подтвердила, что продолжает слушать их песни, а в плейлисте артистки все главные хиты легендарного дуэта причем на русском языке.

© Popcake.tv

Факт Брежнева подтвердила: Её любимые песни: «Я сошла с ума», «Робот», «Я твоя не первая» и другие хиты из пластинки «200 километров по встречной».

«Они даже спустя 20 лет продолжают быть актуальными, это на самом деле круто, передаю привет, всем создателям группы Тату», – объявила Вера в интервью журналистам.

Интересный факт, за 3 месяца до 24-го февраля Вера выступала на концерте-трибьюте группы в Москве, где исполнила балладу «30 минут».

Это был последний̆ приезд Веры в Россию. Тогда Брежнева была на пике славы, фанаты едва давали шанс выйти из гримёрки. Спустя 3 года строчки «Я вернусь, я вернусь, полчаса, полчаса» – звучат совсем иначе. Кто знает, своим признанием Вера Брежнева закидывает удочки своего возможного возвращения в Россию.

Благодаря гастролям, теле эфирам, рекламным контрактам, только за один календарный год Вера Викторовна зарабатывала в среднем 2 000 000 миллиона долларов в год. Сейчас по данным источников, этот доход сократился до 100 000 долларов в календарные 12 месяцев.

Сейчас Вера Брежнева проживает в Европе, но продолжает зарабатывать в России. Продукцию косметического бренда Брежневой можно найти в интернет-магазинах. Вдруг, комплименты в адрес группы Тату как шанс для Веры вернутся в Россию, где она была богата, знаменита и любима.