Суд отказался взыскивать с Ивлеевой миллион рублей

В Челябинске областной суд отказался взыскать миллион рублей с блогера Анастасии Ивлеевой, который от неё требовала жительница региона.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Челябинский областной суд рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе Морозовой Е. В. на решение Златоустовского городского суда <...> по иску <...> к индивидуальному предпринимателю Узенюк (Ивлеевой) А. В. <...> Решение Златоустовского городского суда, которым отказано в удовлетворении требований Морозовой Е. В., оставлено судом апелляционной инстанции без изменения», — пишет ТАСС.

Напомним, что в мае этого года суд также отказал Морозовой в удовлетворении иска к Ивлеевой. Женщина требовала признать опубликованные в соцсети материалы запрещенной информацией и взыскать с известного блогера компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что отец Ивлеевой прокомментировал новость о ее замужестве.