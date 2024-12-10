Петросян рассказал, почему решил жениться на Брухуновой

Юморист Евгений Петросян в интервью фигуристу Роману Костомарову рассказал, почему решил жениться на Татьяне Брухуновой, которая младше него на 44 года. По его словам, с ней он обрел то, чего не мог раньше.

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Петросян указал, что до встречи с Брухуновой он был женат на своей работе, которая даже снилась ему.

«Я считал, что семья должна помогать в главном деле. Так у стариков было. Жены всегда помогали: бытовые и эмоциональные стороны должны быть на семье. А артист должен принадлежать зрителю. Я понимаю, что это искажено, но так у меня было, иначе я бы ничего не успел», — сказал юморист.

Именно поэтому, по его мнению, его прошлые четыре брака и оказались неудачными, а с Брухуновой у него все по-другому.

«Любви все возрасты покорны, я ощутил это и очень признателен Господу, что он мне предоставил такую возможность. У нас полное взаимопонимание, я счастлив, что у меня такие прекрасные дети. Лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости. Если Господь позволит мне довести их до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад», — подчеркнул Петросян.

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Напомним, что юморист расписался с Брухуновой в 2019 году. В начале 2020 года у пары родился сын Ваган, а спустя еще три год на свет появилась дочь Матильда. От первого брака у юмориста также есть дочь Викторина.