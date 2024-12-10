Меган Фокс рассталась с певцом за несколько месяцев до рождения ребенка

38-летняя американская модель и актриса Меган Фокс рассталась с 33-летним певцом Machine Gun Kelly. Это произошло за несколько месяцев до рождения общего ребенка.

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О расставании пары сообщает TMZ.

По информации издания, во время отпуска в Колорадо актриса нашла в телефоне избранника подозрительные переписки и фото. Фокс уехала с отдыха раньше, а потом и вовсе оборвала связь с мужчиной.

Разрыв осложняется тем, что в марте актриса должна родить.

Напомним, она объявила о беременности в ноябре. У Фокс уже есть трое детей от Брайана Остина Грина.

Известно, что бывший муж «спокойно» отреагировал на новость о беременности актрисы. Мужчина знал об этом еще до официального объявления.