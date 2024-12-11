У актера Борисова обнаружили свыше 50 штрафов ГИБДД

Актер Юра Борисов, которого недавно номинировали на премию «Золотой глобус», получил 51 штраф за нарушение ПДД в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, общая сумма штрафов Борисова составляет почти 100 тыс. рублей. Звезда «Аноры» ездил по российским дорогам на Mitsubishi Outlander с 2020 года.

За это время он 12 раз превысил скорость, 21 раз нарушил правила разметки и 11 раз несвоевременно оплачивал парковку. Он также единожды получил штраф за проезд на красный свет и еще шесть раз — за парковку в неположенном месте.

Mash отмечает, что все штрафы, кроме одного, Борисов оплатил.

10 декабря стало известно, что Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на премию «Золотой глобус». Артист будет претендовать на награду за роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Анора».

В мае драмеди «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоилось гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.