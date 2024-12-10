Слава КПСС выпустил клип на композицию «Я остаюсь»

Хип-хоп-музыкант Слава КПСС представил видео на трек «Я остаюсь». Песня вошла в двенадцатый лонгплей рэпера «Россия34», увидевший свет в октябре.

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Ролик снят режиссером Кириллом Бабичем в Санкт-Петербурге, где живет сам артист. Слава читает на фоне реки и города, одетый в черный пиджак с массивными плечами, напоминающий культовый наряд Дэвида Бирна из Talking Heads в концертном фильме Stop Making Sense (1984).

Ранее стало известно, что уже 13 декабря исполнитель выпустит новый альбом «Россия24».