Светлаков признался, что хотел ударить Маликова на съемках «Звезды в Сибири»

Актер и юморист Сергей Светлаков признался, что ему хотелось ударить певца Дмитрия Маликова на съемках фильма «Звезды в Сибири». Об этом он рассказал в эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

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Картину снимали летом, однако было необходимо воспроизвести на экранах зимний пейзаж. В съемочном павильоне установили 50 искусственных деревьев и завезли 12 тонн искусственного снега. Светлаков рассказал, что испытывал дискомфорт от этого. В лицо ему дула теплым воздухом специальная машина, имитирующая метель, из-за чего пострадал глаз артиста.

При этом у Маликова условия были намного комфортнее, чем у остальных. Однако, когда на него упало несколько снежинок, он сказал, что не готов работать в такой обстановке.

— На следующий день мы после реанимации, закапывания глаз, офтальмологов, выходим на общую смену. Дима снимается первый, и сверху пошел снег тихонечко. Ему одна снежинка падает на краешек волосика, а вторая на нос. И он говорит: «Ребята, в таких условиях невозможно работать». Я клянусь, это было единственное желание в моей жизни — ударить Маликова, — передает слова Светлакова «Вокруг ТВ».

В конце октября Маликов в шутку пригрозил уходом из шоу-бизнеса из-за того, что у него мало подписчиков в Telegram-канале. Он пожаловался, что у певца Егора Крида 700 тысяч подписчиков, а него всего 13 тысяч.