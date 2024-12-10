Адвокат Моргенштерна* высказался о запрете клипа «Новая волна» в России

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может обжаловать решение суда о запрете совместного с DJ Smash клипа под названием «Новая волна», заявил его адвокат Сергей Жорин.

В разговоре с NEWS.ru юрист подчеркнул, что решение будет принято после получения и ознакомления с текстом постановления.

Решение об обжаловании будем принимать после получения и ознакомления с текстом документа, — высказался Жорин.

Видеоклип Моргенштерна и DJ Smash под названием «Новая волна» ранее запрещен петербургским судом. В видео, которое набрало 48 млн просмотров, увидели неуважение к обрядам и правилам церкви, а также сцены сексуального характера, снятые в храме.

В пресс-службе РКН ранее сообщили, что доступ к крупнейшим сайтам для просмотра аниме в России был ограничен из-за отказа администрации этих ресурсов удалять запрещенную информацию. Там отметили, что речь идет о контенте, где демонстрируются сцены с ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и педофилией.

Ранее стало известно, что рекламные доходы Моргенштерна упали на 80%. Из-за статуса иностранного агента заработки рухнули и у других артистов и блогеров. Наименьшее падение при этом было зафиксировано у Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — 20,2%. Самое значительное сокращение зафиксировано у Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — 87,3%.