Против сына Бари Алибасова выдвинули серьезные обвинения

Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, сообщил Пятому каналу, что столкнулся с обвинениями в мошенничестве. По его словам, их выдвинула жительница Нижнего Новгорода, у которой он купил квартиру. Как пояснил Алибасов-младший, она обратилась в полицию вскоре после того, как он перевел ей часть средств в рамках заключенной сделки.

Алибасов-младший пояснил, что несколько месяцев назад переехал в Нижний Новгород, где он встретил возлюбленную. Вскоре она сообщила ему, что ждет ребенка. Сын известного продюсера решил подарить ей квартиру. Он нашел «сталинку» за 4 млн рублей. По его словам, хозяйка торопилась оформить сделку.

Перед покупкой Алибасов-младший и помогавшие ему риелторы долго общались с женщиной по имени Гузель. Проанализировав ситуацию, они решили, что сделка проводится законно. Получив подтверждение от экспертов, он перевел ей большую часть денег и получил ключи.

Три миллиона мы ей передали, и миллион должны перевести, когда из этой квартиры выпишется сын, — рассказал собеседник телеканала.

После этого хозяйка квартиры обратилась в полицию, обвинив Алибасова-младшего в мошенничестве. Сейчас на жилище наложен арест: мужчина остался и без жилья, и без денег.

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