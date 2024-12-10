Отец Ивлеевой прокомментировал новости о ее замужестве

Вячеслав Ивлеев, отец популярной российской блогерши Анастасии Ивлеевой, прокомментировал новости о замужестве дочери. Его слова передает канал 360.ru в своем Telegram.

Отец блогерши заявил, что не знает о том, что Ивлеева вышла замуж. Он также рассказал, что не знаком с возлюбленным блогерши.

10 декабря в своем Telegram-канале Ивлеева сообщила о замужестве.

«Вышла замуж», — написала она.

Другие подробности блогерша не привела.

До этого сообщалось, что у Ивлеевой нашли более 80 автомобильных штрафов. Их общая сумма составила 86 тысяч рублей.