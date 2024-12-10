Блогер Настя Ивлеева снова вышла замуж. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

О неожиданной новости телеведущая рассказала коротким сообщением. Когда состоялось бракосочетание и кто стал избранником Ивлеевой — пока неизвестно.

Как сообщает 360.ru в Telegram-канале, отец Ивлеевой тоже пока не знает, кто стал избранником его дочери. При этом СМИ отмечают, что она уже знакомила парня с семьей, о чем писала осенью в социальных сетях.

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Напомним, что Ивлеева была замужем за рэпером Алексеем Юзенюком, более известным как Элджей. Они объявили о своих отношениях в июне 2018 года, а в сентябре 2019 года поженились. Музыкант и ведущая объявили о своем расставании в июле 2021 года.

До этого Ивлеева встречалась с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Они познакомились в Санкт-Петербурге в 2011 году — их отношения продлились 6 лет, до октября 2017 года.