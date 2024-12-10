Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж
Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Об этом во вторник, 10 декабря, стало известно из ее личного блога.
Знаменитость не стала раскрывать личность своего мужа.
С 2019 по 2021 год Ивлеева была замужем за рэпером Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
В прошлом году в декабре Ивлеева организовала вечеринку в «почти обнаженном» стиле. Представители общественной организации «Зов народа» обратились в генпрокуратуру с просьбой проверить светскую вечеринку блогерши.
Новый скандал после «голой вечеринки»: Ивлеева предложила Киркорову серьги-крысы
Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил решение блогера Анастасии Ивлеевой поехать в Донбасс, как это в своем время сделал певец Филипп Киркоров. Однако, по мнению парламентария, она выбрала для этого не совсем верную тактику.
В тот же день Ивлеева прокомментировала скандальную вечеринку, организатором которой она являлась. По словам блогера, последствия, с которыми столкнулись участники мероприятия, были «в каком-то отношении справедливы».
Тогда Ивлеева подтвердила свой роман с 21-летним манекенщиком Борисом Махмуровым. Разница в возрасте возлюбленных составляла 11 лет. Всю вечеринку, организованную самой Ивлеевой в клубе «Мутабор», пара провела в объятиях. Ивлеевой и Махмурову приписывали роман еще в сентябре 2023 года.