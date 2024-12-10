Ивлеева вышла замуж

Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Об этом во вторник, 10 декабря, стало известно из ее личного блога.

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Знаменитость не стала раскрывать личность своего мужа.

С 2019 по 2021 год Ивлеева была замужем за рэпером Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.

В прошлом году в декабре Ивлеева организовала вечеринку в «почти обнаженном» стиле. Представители общественной организации «Зов народа» обратились в генпрокуратуру с просьбой проверить светскую вечеринку блогерши.

Новый скандал после «голой вечеринки»: Ивлеева предложила Киркорову серьги-крысы

Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил решение блогера Анастасии Ивлеевой поехать в Донбасс, как это в своем время сделал певец Филипп Киркоров. Однако, по мнению парламентария, она выбрала для этого не совсем верную тактику.

В тот же день Ивлеева прокомментировала скандальную вечеринку, организатором которой она являлась. По словам блогера, последствия, с которыми столкнулись участники мероприятия, были «в каком-то отношении справедливы».

Тогда Ивлеева подтвердила свой роман с 21-летним манекенщиком Борисом Махмуровым. Разница в возрасте возлюбленных составляла 11 лет. Всю вечеринку, организованную самой Ивлеевой в клубе «Мутабор», пара провела в объятиях. Ивлеевой и Махмурову приписывали роман еще в сентябре 2023 года.