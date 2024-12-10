Суд постановил заблокировать клип Моргенштерна* и Dj Smash «Новая волна»

Клип рэпера Алишера Моргенштерна* и DJ Smash «Новая волна» запретили в РФ. О решении Колпинского районного суда Петербурга в своем Telegram-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Иск о запрете клипа, который вышел в 2021 году, подала прокуратура. К судебному разбирательству привлекли специалистов, которые разобрали видео «по кадрам». В результате суд запретил ролик: он установил, что в нем проявляется неуважение к обрядам и правилам церкви, а также демонстрируются «сцены сексуального характера в стенах храма».

«Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие», — добавила Лебедева.

В публикации отмечается, что Моргенштерна* известили о разбирательстве. Он или его представитель получили повестку в суд, однако на суд от рэпера никто не пришел. Кроме того, Роскомнадзор выступал против удовлетворения иска из-за технических причин.

*признан Минюстом РФ иноагентом