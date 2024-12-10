Рэпер Джиган рекомендовал брать ипотеку в текущих условиях. О целесообразности ее оформить он заявил в беседе с Telegram-каналом Mash.

Канал напоминает о том, что сейчас ситуация с долларом весьма нестабильна. Рэпер считает, что текущий период является благоприятным для оформления ипотеки.

«Ну, я думаю, надо брать (ипотеку – прим. ред.). Мне помогла ипотека. Я живу в классном доме, который у меня в ипотеке, но я живу в своем доме. Это самое важное», – заявил Джиган.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что рэпер Джиган и его супруга, блогер Оксана Самойлова построят питомник для коз из Бутово, которых содержит 76-летний Валерий Аникеев. Он рассказывал, что мечтал о собственной ферме и к пенсии смог обзавестись частным домом и 14 козами.

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Такое соседство не понравилось жителям большого жилого комплекса — через суд они обязали пожилого мужчину выстроить для своего стада загон и перестать выпускать животных гулять по району.