Мать певицы Бейонсе, Тина Ноулз, неоднозначно отреагировала на обвинения рэпера Jay-Z в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает издание People.

Журналисты обратили внимание, что 9 декабря Тина Ноулз в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поставила лайк под постом портала ABC 7 Chicago, в котором сообщалось о том, что ее зятя Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Интернет-пользователи принялись обсуждать это в Сети. Спустя несколько часов мать Бейонсе объяснилась.

«Меня взломали! Как вы все знаете, я не играю на темах, связанных с моей семьей. Так что, если вы увидите что-то нехарактерное для меня, просто знайте, что это не я! Пожалуйста, прекратите играть со мной! Никакое оружие, созданное против моей семьи, не будет иметь успеха», — заявила Тина Ноулз.

Накануне Шона Картера, более известного как Jay-Z, обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом P. Diddy. Предположительно, это произошло на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. По данным журналистов, несовершеннолетняя пришла без билета, и ее поймали секс-скауты Пи Дидди.