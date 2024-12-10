Jay-Z рассказал, как объяснит детям обвинения в изнасиловании

Американский рэпер Jay-Z (Джей Зи, настоящее имя Шон Картер) рассказал, как объяснит своим детям от певицы Бейонсе недавние обвинения в изнасиловании подростка в свой адрес.

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Его цитирует The Sun.

«Единственное, о чем я горюю, — это моя семья. Нам с женой придется усадить детей, одна из которых находится как раз в том возрасте, когда ее друзья обязательно прочитают СМИ и зададут вопросы о природе этих претензий, а также рассказать о жестокости и жадности людей», — сказал 55-летний артист.

У Бейонсе и Джей-Зи трое детей, старшей Блу Айви 12 лет, близнецам Руми и Сэру по семь лет.

Накануне Шона Картера, более известного как Jay-Z, обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом Пи Дидди. Предположительно, это произошло на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. По данным журналистов, девочка пришла без билета, и ее поймали секс-скауты Пи Дидди.

На вечеринке девочка подписала соглашение, где пообещала не раскрывать то, что там происходило. По данным источника, рэперы девочку сначала напоили, а потом изнасиловали глазах у другой гостьи вечера.