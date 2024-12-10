Боня высказалась об интимных селфи Анны Асти

На днях Анна Асти стала жертвой мошенников и вскоре прокомментировала появление в Сети своих селфи интимного характера. Как объяснила звезда, в ее телефон «незаконно проникли», в результате чего личные фотографии, которые предназначались мужу певицы — бизнесмену Станиславу Юркину, стали достоянием общественности. На фоне этой неприятной ситуации знаменитость поддержала Виктория Боня.

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«В мире digital, где мы живем, всякое бывает. Мне кажется, именно это учит людей не держать такие снимки у себя в телефоне. Кто только через это не проходил. Вспомним даже спортсменов. Не только людей из шоу-бизнеса. Поэтому я желаю Анне просто набраться сил, терпения», — высказалась блогер в беседе с VOICE.

Телеведущая уверена, что на карьере Асти инцидент не скажется негативным образом.