Боня высказалась об интимных селфи Анны Асти

На днях Анна Асти стала жертвой мошенников и вскоре прокомментировала появление в Сети своих селфи интимного характера. Как объяснила звезда, в ее телефон «незаконно проникли», в результате чего личные фотографии, которые предназначались мужу певицы — бизнесмену Станиславу Юркину, стали достоянием общественности. На фоне этой неприятной ситуации знаменитость поддержала Виктория Боня.
«В мире digital, где мы живем, всякое бывает. Мне кажется, именно это учит людей не держать такие снимки у себя в телефоне. Кто только через это не проходил. Вспомним даже спортсменов. Не только людей из шоу-бизнеса. Поэтому я желаю Анне просто набраться сил, терпения», — высказалась блогер в беседе с VOICE.
Телеведущая уверена, что на карьере Асти инцидент не скажется негативным образом.
«Пообсуждают, а потом перестанут», — добавила она.