Участница K-pop-группы VCHA покинула проект из-за жестокости JYP Entertainment

Певица, выступающая под псевдонимом KG, ушла из K-pop-секстета VCHA. В своих соцсетях девушка рассказала, что решила покинуть проект агентства JYP Entertainment и американского лейбла Republic Records еще в мае.

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В своем посте KG заявила, что столкнулась с жестоким обращением и оскорблениями от компании. По ее словам, JYP Entertainment поощряли у артисток расстройство пищевого поведения и членовредительство, и одна неназванная участница даже попыталась покончить с собой.

«Я беспокоюсь за девушек, которые остаются в VCHA, моих подруг, которых я действительно люблю и о которых забочусь», — написала исполнительница.

Она добавила, что должна агентству большую сумму, при этом ей недоплачивают и ограничивают ее личную жизнь.

В ответ организация опубликовала обращение, в котором назвала обвинения KG «ложными и преувеличенными».

VCHA дебютировали в январе с синглом Girls of the Year. Коллектив стал первой «глобальной K-pop-группой». В его состав вошли певицы, выросшие в США и Канаде.