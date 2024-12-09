Светлаков рассказал, за что он хотел ударить Маликова

Сергей Светлаков рассказал, за что он хотел ударить Дмитрия Маликова
Российский шоумен Сергей Светлаков является не только успешным актером. Летом этого года, к примеру, он выступил в качестве продюсера новогоднего фильма с участием звезд. По сюжету картины артистов приглашают на корпоратив в Сибирь, однако автобус случайно везет их в удаленную деревню. С этого момента знаменитостей ждут неожиданные и забавные приключения.
Минувшим вечером Сергей подробнее рассказал о проекте в студии «Шоу Воли». Компанию шоумену составил певец Дмитрий Маликов, который также снимался в этом новогоднем фильме. Светлаков признался, что работа над картиной была весьма сложной. В некоторые моменты ему даже хотелось ударить своего коллегу Маликова.
«Все звезды стоят, наш шесть человек. Сверху пошел снежок, вот так тихонечко. И Дима стоит первый. Ему одна снежинка падает на краешек волосика, а вторая на нос. И он такой: „Ребята, ну, в таких условиях невозможно работать!“ Клянусь, это было единственное желание в моей жизни — ударить Маликова», — в шутливой форме сказал Сергей Светлаков.