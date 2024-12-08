На концерте Лепса в Петербурге произошел скандал со зрительницей

В Петербурге слишком громкую фанатку певца Григория Лепса вывели из зала, потому что ее пение заглушало голос артиста. Видео инцидента появилось в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел в БКЗ «Октябрьский», где накануне проходил концерт Лепса.

«Сейчас, в БКЗ "Октябрьский" на концерте Лепса, женщине запретили петь и попросили покинуть зал. Женщина отказалась, на что был вызван омон, женщину выволокли из зала по полу. Что можно делать публике на концерте? Смотреть в пол?» — написал автор видео.

На опубликованных кадрах нет эпизода с «выволакиванием» женщины. Возле нее стоят три человека: двое в камуфляже и один в костюме. Посетительница концерта активно доказывает им свою правоту и не покидает свое место.

Мнения пользователей разошлись. Одни утверждают, что пение женщины заглушало голос артиста и мешало зрителям:

«Вытаскивать из зала это конечно низко! Но люди пришли послушать Лепса... Как бы это выглядело, если бы она на оперу пришла и начала бы петь…»

Другие считают странным, что на концерте не разрешают подпевать исполнителю:

«Мы недавно туда ходили на Мираж , так мало того чуть ли ни каждый второй там не пел а орал знакомые хиты , еще и танцевали под них … Сама принимала в этом участие».

Ранее на концерте в Набережных Челнах Григорий Лепс возмутился из-за действий зрителя в первом ряду.