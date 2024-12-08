Певец Шура в беседе с NEWS.ru высмеял слух, что певица Алла Пугачева сотрудничала с бандитами.

Шура уверил, что Пугачева никогда не была мафией. Он отметил, что знает коллегу больше 30 лет. Исполнитель рассмеялся на слух, что Примадонна была тесно связана с бандитами. Певец заявил, что Пугачева всегда «поддерживала сердцем» других артистов.

Шура добавил, что до сих пор созванивается и переписывается с Примадонной. По словам музыканта, он находится в хороших дружеских отношениях с коллегой.

«Потому что есть дети, и есть муж. Помните, как в ссылку ссылали? Вы не помните, мои хорошие? Были времена. Ну, решила за мужем, ну и все», — рассказал артист.

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После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествует по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.