Галкин* поднял гонорар на новогодний корпоратив

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) увеличил цену на новогодние корпоративы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным издания, гонорар Галкина вырос с €80 тысяч (около 8,5 млн рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru») до €150 тысяч (около 15,9 млн рублей). Как отмечает Mash, данную сумму артист выставил исключительно для россиян. В райдере юмориста прописаны бутылка 18-летнего виски, фрукты, сырные и мясные нарезки, охрана по спецсоглашению с его директором, а также номер в пятизвездочном отеле. В выступлении комика на частных мероприятиях также исключены политические шутки.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Сам артист отметил, что «к иноагентам себя не относит». Его жена – Алла Пугачева – после заявления Минюста призвала российских правоохранителей и ее отнести к иноагентам.