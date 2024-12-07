Сотрудник пункта выдачи популярного магазина довел до слез актрису Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич заявила, что сотрудник пункта выдачи интернет-магазина Lamoda довел ее до слез. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Звезда рассказала, что пришла в отделение за объемной посылкой, однако работник заявил, что пакеты для вещей закончились. «А в те, что остались, мой заказ не поместится!» — процитировала специалиста актриса. Затем, как заявила знаменитость, она попросила сотрудника помочь ей донести вещи до машины, поскольку они оказались тяжелыми. Однако тот отказал ей, объяснив это тем, что выполнение такой просьбы не входит в его обязанности.

«Значит, парня не научили ни дома, что надо женщинам помогать, ни в школе. И даже на работе он не знает, как нужно обращаться с клиентами, чтобы те уходили радостные и затем возвращались снова. В итоге милая девушка, другой продавец, увидев мои слезы, вытащила мне коробку и помогла дотащить до машины», — рассказала Хилькевич.

Актриса также призвала компанию обновить должностные инструкции сотрудников.

В сентябре Хилькевич снялась с оголенным животом после родов со словами «страшно показывать». Знаменитость разместила кадры, на которых предстала в пижамных штанах, свободной рубашке и белом топе без подклада.