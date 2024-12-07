Лера Кудрявцева высмеяла покупку билетов в Большой театр за 5 миллионов рублей

Телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла покупку билетов в Большой театр. Об этом она написала в Telegram-канале.

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"Там в Большой Театр, в ложу купили 8 билетов за 5 млн 800. Нормально девки пляшут", — высмеяла она.

На днях парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре продали на аукционе за 200 тыс. рублей при стартовой цене в 100 тыс. рублей.

Почти год назад Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

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Кудрявцева объяснила, что уход — не обязательно значит развод. По словам телеведущей, ей была нужна "очень жесткая мотивация" для того, чтобы решить очень серьезную проблему у супруга. В июне Макаров опроверг, что ругался с женой. Он уверил, что все еще вместе с Кудрявцевой.

12 ноября Кудрявцева рассказала, что Макаров шутит про ее фигуру. Телеведущая опубликовала ролик, в котором танцует молодой подтянутый мужчина. Он был подписан как "до свадьбы". Затем в видео показали лысого мужчину в возрасте и с лишним весом, обозначенного как "после свадьбы". По словам Кудрявцевой, Макаров пошутил, что ролик про нее.