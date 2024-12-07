Конфликт между Собчак и Гордон набирает обороты

Ксения Собчак и Катя Гордон ругаются в социальной сети. Началось все с публикации Екатерины, где она предложила не тратить большие деньги на брендовые вещи, а приобретать себе копии в некоем магазине.

«Друзья, заканчивается эпоха сумок за миллионы, начинается эпоха любви к планете и взаимопомощи», — написала Гордон.

Ксения Собчак с сарказмом прокомментировала этот пост, сообщает СтарХит.

«Катя Гордон и рубрика „Со дна постучали“ рекламирует паленые сумки Chanel в своем аккаунте. Причем с посылом — „лучше паль от какой-то ‚ludmilastyle‘, чем платить за бренды, которые бросили мою Родину“. Интересная логика», — заявила телеведущая.

Гордон резко ответила Собчак, досталось и супругу телеведущей.

«Лучше я буду рекламировать паленые сумки, чем паленую оппозиционерку Собчак… На сумки мне глубоко плевать. Когда возишь гуманитарку в Курск, Белгород, Ливан, Палестину, купить сумку за несколько миллионов просто западло. На деньги от этой рекламы мы купили одежду для тех, кто потерял дома. А тетя Ксюша может дальше с израильским паспортом и вечной рекламой вида на жительство в ОАЭ пытаться поймать зубами мой зад. Не удивлюсь, если и там ее бездарный супруг возглавит пару театров или цирков», - резюмировала Екатерина.

Отношения правозащитницы и журналистки испортились в 2008 году, когда их вместе пригласили на передачу «Культ личности». Екатерина попыталась пошутить над медийным образом Ксении. С тех пор они находятся в состоянии вооруженного нейтралитета, временами забрасывая друг друга колкостями.