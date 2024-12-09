Басков рассказал, как Агутин выступал для уборщицы на Новый год

Певец Николай Басков в программе «Тема» на RU.TV вспомнил, как артист Леонид Агутин пел для уборщицы на новогоднем мероприятии. По его словам, он тогда вел мероприятие вместе с телеведущей Ариной Шараповой.

Басков рассказал, как Агутин выступал для уборщицы на Новый год
© РИА Новости

Басков рассказал, что необычный случай произошел на одном из корпоративов. Организатор праздника слишком увлекся алкоголем, покинул мероприятие раньше времени и увел за собой всех гостей. В итоге в зале остались только ведущие, артисты и одна уборщица. Несмотря на пустой зал, исполнители продолжили программу, так как гонорар был выплачен в полном объеме.

«Я никогда не забуду, как Леня Агутин вышел: он пел, а уборщица полы мыла. Мы с Ариной Шараповой тогда вели это мероприятие, мы сидели и слушали Агутина», — поделился певец.

Ранее Николай Басков рассказал, что стал одеваться скромнее, потому что чувствует себя комфортно в разных стилях одежды, хотя по-прежнему предпочитает классику. Артист отметил, что в наше время нужно меньше думать о нарядах, если ты не женщина.

До этого ведущий шоу «Ну-ка, все вместе!» Николай Басков нецензурно высказался в адрес фониатра Льва Рудина. В Сеть попали кадры очевидцев, на которых слышны гневные высказывания народного артиста России.

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