Шляпа Зверева спровоцировала скандал в Мариинском театре
Сергей Зверев отличился на знаменитом балете «Щелкунчик» в Мариинском театре. Он появился в зрительном зале в черном костюме с кружевами и стразами и огромной широкополой шляпе с перьями.
Сергей удобно устроился в кресле, но, из-за того, что головной убор снимать не стал, людям, сидевшим сзади, смотреть на сцену стало невозможно. Об этом информируют 7days.
«Диаметр его шляпы был сопоставим с пачкой Одетты», - приводит издание слова одной из зрительниц.
Так как звезда на жалобы не реагировал, его пришлось пересадить в соседнюю ложу.
Зверев объяснил, почему конфликтует с соседями
Сам герой истории так прокомментировал ситуацию:
«У меня была отдельная ложа. Я не мог никому помешать. Уже не знают, что придумать. Никто к нам не подходил и не обращался с просьбой снять шляпу. Эта шляпа изготовлена по эскизу танцевального ателье. Я балету аплодировал стоя. Прекрасные артисты и персонал театра. Много красивых людей, роскошная публика».
Ранее Зверев признался, что задумывается о переезде в деревню. 61-летний шоумен считает, что в его возрасте нужно менять образ жизни. По его словам, переезд за город, подальше от столицы, станет глотком свежего воздуха.