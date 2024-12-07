Шляпа Зверева спровоцировала скандал в Мариинском театре

Сергей Зверев отличился на знаменитом балете «Щелкунчик» в Мариинском театре. Он появился в зрительном зале в черном костюме с кружевами и стразами и огромной широкополой шляпе с перьями.

Сергей удобно устроился в кресле, но, из-за того, что головной убор снимать не стал, людям, сидевшим сзади, смотреть на сцену стало невозможно. Об этом информируют 7days.

«Диаметр его шляпы был сопоставим с пачкой Одетты», - приводит издание слова одной из зрительниц.

Так как звезда на жалобы не реагировал, его пришлось пересадить в соседнюю ложу.

Зверев объяснил, почему конфликтует с соседями

Сам герой истории так прокомментировал ситуацию:

«У меня была отдельная ложа. Я не мог никому помешать. Уже не знают, что придумать. Никто к нам не подходил и не обращался с просьбой снять шляпу. Эта шляпа изготовлена по эскизу танцевального ателье. Я балету аплодировал стоя. Прекрасные артисты и персонал театра. Много красивых людей, роскошная публика».

Ранее Зверев признался, что задумывается о переезде в деревню. 61-летний шоумен считает, что в его возрасте нужно менять образ жизни. По его словам, переезд за город, подальше от столицы, станет глотком свежего воздуха.