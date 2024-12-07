Лолита рассказала об «очень тяжелом эксперименте» Крутого

Выступление Лолиты на юбилейном концерте Игоря Крутого с композицией «Любовь, похожая на сон», ранее исполнявшейся Аллой Пугачевой, стало широко обсуждаться в социальных сетях. Певица решила прокомментировать ситуацию, пишут Дни.ру.

Исполнить хит Примадонны Милявской предложил Крутой.

«Сама бы никогда не взяла ее, я бы не рискнула. Во мне нет и никогда не было духа соревновательности и соперничества. Мне никогда не хотелось сделать что-то – даже подсознательно – на тему «А вот я сделаю лучше»... Это был очень тяжелый эксперимент для меня», - объяснила певица.

Лолита рассказала, что записывала песню три раза, и только третий вариант смогла показать Крутому.

«И вот когда на третий раз записи мы поняли, что правильный вариант – это исповедь, очень тихий вариант, в моей тесситуре, с моими возможностями, не самыми большими октавами... И вот такой вариант имеет право на существование. Именно его я показала Игорю, и он сказал, что это – тепло, ему понравилось!» – призналась звезда.

Ранее, на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» от HiFi-стриминга, Милявская заявила, что популярность артистов зависит лишь от их творчества, а не от возраста. Из-за чего певица не собирается отходить в сторону: ее слушают люди разных поколений из-за достойных песен, ведь важнее всего в данном случае только музыка.