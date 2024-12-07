Дочь Елены Воробей получила «новое» лицо

София, дочь Елены Воробей, перенесла операцию на лице из-за неправильного строения челюсти. Дефект мог в будущем привести к выпадению зубов и даже инфаркту.

Операция была тяжелой. 22-летней Софии изменили расположение костей лица, собрав их на специальном креплении. Она долго не могла сама есть, испытывала сильные боли, страдала от отеков, сообщает «Комсомольская Правда».

«Это была жизненно необходимая операция. Перспектива раннего инфаркта пугала, как, впрочем, и другие последствия. Я держала дочь за руку, когда ее тошнило кровью… Сердце разрывается», — рассказала Воробей.

После операции внешность Софии изменилась. Медики заранее предоставили пациентке компьютерную проекцию, как она будет выглядеть после выздоровления. Но пока еще «новое» лицо дочери артистка публике не показывала.

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